Alberto Schlatter será o entrevistado desta sexta-feira

O grupo do jornal O Estado MS nesta sexta-feira (19), às 11h, entrevista Alberto Schlatter (PRTB), candidato a vice – governador da candidata ao governo do Estado, Rose Modesto (União Brasil).

A entrevista faz parte da série que ouvirá as propostas dos vices-candidatos ao governo do Estado para esta eleição e os apresentará a população. Ela será transmitida ao vivo através do O ESTADO PLAY, no youtube e facebook.

O objetivo do grupo O ESTADO MS é de apresentar os candidatos que concorrerão ao pleito deste ano que participarão desta corrida iniciada nesta última terça-feira (16), e abrirá espaço para alcançarem os seus eleitores divulgando as suas propostas.

Alberto Schlatter

O pré-candidato a vice-governador Alberto Schlatter (Podemos), compromissado com Fé, Trabalho e Patriotismo aceitou o desafio de participar do pleito eleitoral. é um representante do Agronegócio, vice presidente da AMPASUL (Associação Sul Matogrossense dos Produtores de Algodão). Contra a corrupção Schlatter, afirma que junto de Rose Modesto não abrirão mão da honestidade e trabalho.

Fundador do Grupo Schlatter, com sede em Chapadão do Sul, Alberto Schlatter se tornou pioneiro do Cultivo de Algodão na região norte e Nordeste no Cerrado Sul mato-grossense, fundador da AMPASUL, ele tem 89 anos e seu Grupo é um dos principais produtores no Agronegócio do País e no Mato Grosso do Sul em uma sociedade com seus filhos. Atualmente, o empresário comanda a instituição filantrópica cristã Com CRISTO no Cerrado.