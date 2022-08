São Paulo sofre, mas avança para as semis da Copa do Brasil

O São Paulo empatou por 2 a 2 com o América-MG, na noite de ontem (18), em jogo válido pelas quartas da Copa do Brasil. Com o resultado, o tricolor avança para as semis e enfrenta o Flamengo, que eliminou o Athletico. Em noite estrelada, Luciano fez os dois gols. Pela parte do Coelho Wellington Paulista e Everaldo fizeram.

O São Paulo se complicou sozinho na decisão. Até os 30 primeiros minutos, o time de Rogério Ceni tinha o controle da partida. Com 2 a 0 no placar mais o gol feito no Morumbi, o time tinha um confortável 3 a 0 no placar agregado. A sensação era justificada pelo desempenho do time: concentrado, sufocou os mineiros sem ser ameaçado.

Entretanto, no final da primeira etapa, tudo mudou. No final do jogo, um gol do América levava a partida para os pênaltis.

Como foi São Paulo x América-MG

O São Paulo começou melhor o jogo. Mesmo sem ter finalizado nos primeiros minutos, o time de Rogério Ceni colocava os mineiros na roda. Não demorou muito para sair o gol. Depois de bola disputada por Calleri, a bola sobrou para Luciano, o atacante bateu bonito, de chapa e no ângulo, um golaço.

Assim como na ida, Luciano recuava para dar ao Tricolor superioridade no meio de campo. O espaço deixado pelo camisa 11 era ocupado por Igor Gomes e Rodrigo Nestor. A válvula de escape do São Paulo era Igor Vinicius, que triangulava com Gomes, Luciano e Calleri.

Após o gol, o tricolor melhorou ainda mais e fez o segundo. Após passe espetacular de Calleri, Luciano driblou o defensor e bateu forte no canto. Outro golaço.

Com 3 a 0 no placar agregado, com um ótimo desempenho, a classificação parecia garantida. Entretanto, tudo mudou quando, perto do fim da etapa inicial, Maidana cabeceou a bola que bateu no braço de Reinaldo. Pênalti para o América. Wellington Paulista bateu bem e fez.

No começo da segunda etapa, o time de Vagner Mancini voltou melhor que os paulistas. A melhora se intensificou quando Miranda, que já tinha amarelo, recebeu o segundo aos 13 minutos e foi expulso. Sem seu principal zagueiro e mais 30 minutos de jogo, a situação se complicou para Rogério Ceni. Aquela impressão de que a noite de quinta seria de tranquilidade para tricolores desapareceu.

A técnica deu lugar à competitividade, algo que o técnico Rogério Ceni tem cobrado desde o início do ano de seus jogadores – e tem conseguido. O América-MG pressionou, mas o ferrolho tricolor não permitiu que os anfitriões tivessem novas chances mais agudas. 3 a 2 no placar agregado.

Em busca de um título que ainda não tem, o Tricolor encara os cariocas na condição de zebra. O que não deve assustar a equipe que eliminou o Palmeiras, nas oitavas de final. É possível fazer outra vez.

Próximos Compromissos

o América enfrenta o Athletico-PR no próximo domingo (21), às 18hrs (Brasília), em partida válida pela 23º rodada do Campeonato Brasileiro. O time é 8º colocado e busca se aproximar de uma vaga para a Libertadores.

Já o São Paulo tem clássico contra o Santos, no Domingo, às 19hrs. O tricolor, agora com um time mais completo devido as voltas de jogadores e reforços, pode entrar com um time misto. Semana que vem o time já enfrenta o Flamengo pelo jogo de ida da Copa do Brasil.

