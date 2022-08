Homem cai em buraco de obra e morre na Capital

Um encanador acabou morrendo na noite desta quinta-feira (18), após cair em um buraco de obras no centro de Campo Grande.

De acordo com informações, o trabalhador estava consertando um encanamento em uma obra na Rua Marechal Rondon, entre as ruas Pedro Celestino e Padre João Crippa, no centro da Capital, quando caiu em um buraco de obra profundo, que estava com água acumulada.

Populares tentaram retirar o homem, mas não obtiveram sucesso e acionaram os socorristas. Militares do Corpo de Bombeiros, a URSA (Unidade de Resgate e Suporte Avançado) e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), se deslocaram até o local. Conseguiram retirar o homem, que já estava desacordado e começaram os procedimentos de reanimação, que durou cerca de 56 minutos, sem sucesso.

As principais suspeitas é de que o encanador tenha se afogado pela água acumulada no buraco ou que o impacto tenha causado a morte. Porém, o motivo do óbito e a forma de como ele acabou caindo no buraco será investigado pela perícia da Polícia Civil. A identidade do homem não foi revelada em pedido da família.

