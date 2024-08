Jovem é atingido com facada no pescoço após briga por copo de bebida em Dourados

O rapaz foi socorrido com vida pelo SAMU e encaminhado para o Hospital da Vida

Na madrugada de hoje (5), um homem identificado como Hudson Cavalheiro Benites, de 20 anos, levou uma facada no pescoço desferido por um adolescente de 15 anos, na Aldeia Jaguapiru, em Dourados

O rapaz foi socorrido com vida pelo SAMU e encaminhado para o Hospital da Vida. Com a ajuda de lideranças da reserva indígena, o adolescente foi identificado e detido pela Policia Militar.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, a briga começou após o adolescente ter ido comprar uma bebida e ser ameaçado com a faca por Hudson, que exigia que o garoto desse a bebida para ele. O adolescente teria pego o objeto da mão de Hudson e desferido as facadas no pescoço como tentativa de defesa.

O adolescente foi apreendido e irá responder por ato infracional de tentativa de homicídio.

