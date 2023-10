Agetran tem fabricação própria de placas de trânsito para a Capital

Além da produção própria, trabalha na reposição de materiais danificados em acidentes de trânsito

Mais uma vez inovando, a Agência Municipal de Trânsito (Agetran) de Campo Grande passou a produzir as dezenas de placas de sinalização espalhadas pela cidade.

A diretora-adjunta da Agetran, Andrea Figueiredo, explica que as placas são produzida na própria sede do órgão. “A Agetran tem um setor próprio de produção de placas, que é uma coisa pequena, mas atendemos a cidade toda. Nós fazemos a maioria das placas de regulamentação, de advertências, placas de orientação. A sinalização que acontece nos bairros, somos nós que fazemos. O pessoal produz muito aqui”, disse a diretora.

Primeiro, a Agetran produz as placas, logo após é feito o trabalho de distribuí- -las pelos diversos pontos da cidade. Profissionais recolhem os objetos e tentam reutilizar todo o material que é possível, com reformas, cortes e transformação das peças. Desse modo, a “reciclagem” proporciona economia, sustentabilidade e a maior utilização de objetos.

Por –Thays Schneider

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.