Empreendedora do Estado ganha Prêmio Academia Assaí

Empreendedora em Mato Grosso do Sul, Karoliny Araújo da Silva foi vencedora da 6ª Edição do Prêmio Academia Assaí, na categoria Vendedor Ambulante. A premiação foi neste mês e teve vencedores de outras duas categorias: Vendas por Encomendas e Vendas Ponto Fixo. Os(as) vencedores(as) foram Luís Carlos Souza Nascimento, de Barcarena (PA), e Cristiane Schlickmann de Oliveira, de São Pedro (ES). Após um ano do lançamento do Instituto Assaí, organização social do Assaí Atacadista, a 6ª Edição do Prêmio Academia Assaí teve participação expressiva de inscritos: foram mais de 20 mil inscrições. Fundadora de sua marca “É Bolo de Rolo”, Karol mistura ingredientes, culturas e sabores ao cozinhar o doce típico pernambucano. “Levei um pedacinho de Pernambuco para Mato Grosso do Sul e, com a ajuda do Assaí, que potencializou nosso negócio, estamos espalhando essa ideia. Vamos usar o prêmio para rentabilizar, aumentando a produção para atender a demanda dos clientes e poder oferecer o melhor da culinária pernambucana para o Centro- -Oeste”, diz

A 6ª edição, sob a chancela do Instituto Assaí, contou com o aumento no número de vagas, ao selecionar 2.100 mil micro e pequenos(as) empreendedores(as) de todas as regiões, divididos em três categorias: Vendedor(a) Ambulante, Venda por Encomenda e Vendas Ponto Fixo. Ao total, foram mais de R$ 1.3 milhão em prêmios distribuídos entre os(as) participantes, ao longo de todo o programa, que puderam participar de capacitações relacionadas às habilidades e competências voltadas à gestão dos empreendimentos.

Por – Michelly Perez

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.