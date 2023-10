Polícia de SC encontra 7 toneladas de maconha em carreta que saiu de MS

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), realizaram na manhã de ontem (13), a maior apreensão de maconha deste ano, em Santa Catarina (SC). Os policiais apreenderam aproximadamente 7 toneladas de maconha, que saiu de Mato Grosso do Sul, com destino a Florianópolis (SC). Segundo a polícia, os entorpecentes foram avaliados em R$ 15 milhões.

Conforme informações da Polícia Rodoviária de Santa Catarina, a Scania, com placas de Campo Grande (MS), foi encontrada após troca de informações com setores de inteligência de um grande carregamento de maconha estava a caminho do litoral do Estado.

As equipes de segurança seguiram pela BR-101, quando encontraram a carreta, próximo a Unidade Operacional de Barra Velha (SC). Durante a checagem, os entorpecentes foram encontrados no semirreboque, escondidos debaixo de uma lona.

Aos policiais, o motorista de 47 anos, disse que pegou os entorpecentes em Mato Grosso do Sul, e estava a caminho de Florianópolis (SC). Em análise no sistema policial, foi constatado que o condutor tinha passagens pelos crimes de estelionato. Ele foi encaminhado à Polícia Federal de Joinville, para o registro do crime.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.