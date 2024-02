Policiamento durante festividades de Carnaval aumentam em operação

Em meio às festividades carnavalescas, a Polícia Militar de Mato Grosso do Sul intensifica suas ações de policiamento. A Operação “Carnaval Mais Seguro”, iniciada na quinta-feira (8) e programada para se estender até 14 de fevereiro, quarta-feira, tem como propósito principal garantir a tranquilidade social durante os eventos carnavalescos.

A estratégia adotada pela PMMS visa não apenas a segurança dos participantes, mas também a prevenção de crimes como furtos, roubos, agressões e a coibição de práticas ilegais, tais como o porte de armas, o tráfico de drogas e a perturbação da ordem pública.

Além disso, a corporação concentra esforços na fiscalização rigorosa do cumprimento das leis de trânsito, especialmente em relação ao consumo de álcool, direção perigosa e excesso de velocidade, que são preocupações recorrentes durante o período carnavalesco.

A atuação da PMMS abrange tanto a capital quanto o interior do estado, empregando o máximo de efetivo possível, que inclui policiais militares dos setores administrativos, assim como os operacionais dos batalhões de área, centros de formação e unidades especializadas.

Dando destaque à atenção redobrada, cidades como Campo Grande, Corumbá e Bonito, devido à expressiva concentração de pessoas, recebem uma abordagem especial, direcionando os esforços da polícia militar para assegurar um ambiente seguro e harmonioso.

A PMMS enfatiza a execução de duas campanhas durante este Carnaval: a “Carnaval Mais Seguro”, voltada para a segurança dos foliões, e a campanha “Não é Não e Ponto Final”, uma iniciativa de combate ao crime de importunação sexual, visando conscientizar os foliões sobre a importância do respeito mútuo durante as celebrações.

