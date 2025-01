Quinta-feira será de céu claro e temperaturas elevadas em Mato Grosso do Sul

Nesta quinta-feira (9), Mato Grosso do Sul enfrenta um dia de calor extremo, com o predomínio de céu claro e temperaturas que ultrapassam os 40ºC em diversas regiões do estado, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Em Campo Grande, pode atingir 34ºC, com umidade relativa do ar variando entre 40% e 90%.

Em Porto Murtinho, a temperatura deve alcançar 42ºC, enquanto Corumbá pode registrar 41ºC. Outras cidades também enfrentam temperaturas elevadas: 37ºC em Bonito e Ponta Porã, 36ºC em Três Lagoas e Dourados, 32ºC em Coxim e 31ºC em Paranaíba.

Na quarta-feira, Porto Murtinho já havia registrado a maior temperatura do País, com 39,8ºC. Amambai e Água Clara também enfrentaram calor intenso, com 37,9ºC.

Para sexta-feira (10), o Inmet prevê a formação de muitas nuvens, acompanhada de chuvas isoladas em diferentes regiões. Esse cenário deve persistir no sábado, enquanto no domingo a expectativa é de chuvas mais abrangentes no estado, trazendo alívio para as altas temperaturas.

Até o fim da manhã desta quinta-feira, parte dos municípios de Mato Grosso do Sul estão em alerta para o risco de chuvas intensas. As cidades sob aviso incluem Sonora, Água Clara, Alcinópolis, Aparecida do Taboado, Aquidauana, Bandeirantes, Camapuã, Cassilândia, Chapadão do Sul, Corguinho, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Figueirão, Inocência, Ladário, Paraíso das Águas, Paranaíba, Pedro Gomes, Ribas do Rio Pardo, Rio Negro, Rio Verde de Mato Grosso, São Gabriel do Oeste, Selvíria e Três Lagoas.

Com temperaturas tão elevadas e condições climáticas extremas, a recomendação é que a população redobre os cuidados, mantendo a hidratação adequada e evitando exposição prolongada ao sol, especialmente nos horários de maior intensidade do calor.

Com informações do Inmet

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram