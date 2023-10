Adolescente torturada e mantida em cárcere é resgatada, em Campo Grande

Na terça-feira (17) uma adolescente de 17 anos que estava sendo mantida em cárcere privado pelo companheiro e sofrendo vários tipos de violências físicas e psicológicas, foi resgatada na casa onde morava, no bairro Moreninhas, em Campo Grande, após denúncia de moradores da região. O autor ainda não foi localizado.

De acordo com o boletim de ocorrência, a jovem foi submetida a diversas formas de tortura como espancamento, queimaduras provocadas por água fervente e ferro de passar roupa, choques elétricos, cabelos e partes íntimas cortadas com faca, além de tomar remédios controlados, a ponto de ficar desacordada.

Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, a vítima disse à polícia, que namorou o autor, que tem 27 anos, por um ano e há cerca de dois meses, estavam morando juntos. Ela estava sendo mantida em cárcere desde o último dia 10 e, o motivo das agressões seria por ciúmes do autor, que é dependente químico.

A adolescente relatou que na segunda-feira (16), o autor chegou em casa, a trancou na residência, começou a agredi-la e, só parava quando ela ficava desacordada. Nesta terça-feira (17), moradores da região conseguiram contato com um familiar do autor que foi até a casa e levou a vítima para a UPA Moreninhas e, em seguida, acionou a Polícia Militar.

O autor fugiu de casa levando o celular da jovem e até o momento, continua foragido. Após receber atendimento médico, a adolescente foi encaminhada para a Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), onde prestou depoimento, solicitou a medida protetiva e, em seguida, recebeu encaminhamento para atendimento psicossocial.

O caso foi registrado como crime de tortura, constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça. causando-lhe sofrimento físico ou mental; Sequestro e cárcere privado, se o crime é praticado contra menor de 18 anos; Feminicídio na forma tentada.

Com informações do repórter João Gabriel Vilalba.

