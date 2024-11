Adolescente tenta fugir, bate carro em muro e é preso com 782 kg de maconha em Eldorado

Adolescente de 17 anos foi apreendido, após ser flagrado transportando 782 quilos de maconha em uma caminhonete, na BR-163, em Eldorado, distante 442 quilômetros de Campo Grande.

Conforme informações, equipe da PRF (Polícia Rodoviária Federal) realizava fiscalização na rodovia, quando tentou abordar o condutor de uma Fiat Toro, que não obedeceu à ordem e fugiu pela estrada.

Foi realizado acompanhamento, mas alguns quilômetros à frente, o motorista perdeu o controle da direção do veículo e bateu contra o muro de uma casa. Mesmo após a colisão, o jovem tentou fugir a pé, porém foi alcançado e detido.

O garoto contou aos policiais que levaria a droga até São Paulo. Dentro do carro também foi encontrada 800 gramas de haxixe. A carga foi apreendida e levada para Polícia Civil em Eldorado.

