Justiça mantém prisão de trio responsável por pacote que explodiu em transportadora da Capital

Após audiência de custódia realizada na manhã desta quarta-feira (20), os três homens, de 23, 24 e 26 anos, vão continuar presos por tempo indeterminado, conforme decisão da Justiça.

Os rapazes foram presos pela equipe da Força Tática do 9º Batalhão da Polícia Militar, horas após a explosão ocorrida na segunda-feira (18). Na delegacia, um deles contou que receberia R$ 300 por receber o pacote contendo lança-perfume.

OJuiz de Direito, Valter Tadeu Carvalho, considerou que o crime é extremamente grave, pois se trata de comércio ilegal de drogas.

“Assim, em razão de todo o exposto, bem como em decorrência dos efeitos maléficos ocasionados à saúde pública, como um todo, a alta possibilidade de psicodependência das substâncias apreendidas, somados ao modus operandis da suposta conduta imputada a(à) os autore (a) (s) do fato, da gravidade em concreto, julgo não ser recomendável a concessão de medida cautelar mais branda”, argumentou.

Confira o vídeo da explosão abaixo:

