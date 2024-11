Fesmorena é oportunidade para jovens talentos da música

Gravações em estúdio móvel são gratuitas e devem ser agendadas previamente da redação

Talento, música e muita originalidade. Essas são as principais características do Fesmorena (Festival de Música Autoral), que em 2024 chega à sua nona edição, despertando e revelando jovens talentos da música regional.

Evento cultural já consolidado em Mato Grosso do Sul, o Fesmorena não encontra barreiras quando o objetivo é despertar talentos e por isso, leva aos estudantes a oportunidade de inscreverem suas canções por meio de um estúdio móvel, que passará por cinco municípios, transformando o estúdio em uma chance para que sonhos se realizem. A unidade móvel passará por Campo Grande, Dourados, Ponta Porã, Porto Murtinho e Aparecida do Taboado nesta semana.

O objetivo é garantir aos participantes a chance de inscrever suas músicas no festival, independente da localidade, democratizando ainda mais o concurso cultural, como detalha o idealizador do projeto e presidente do Instituto Cerrado Central, que promove o festival, Daniel Escrivano. “Ao disponibilizar um espaço destinado às gravações promovemos ainda mais acesso aos estudantes para assim, um maior número de alunos possa participar. As inscrições do Fesmorena podem ser realizadas até o dia 30 de novembro e o nosso objetivo é superar o número de inscrições dos anos anteriores”, detalha Escrivano.

Ao longo das nove edições, mais de 1 mil estudantes se inscreveram no Fesmorena, entre eles, a jovem de Paranaíba, Rilary Coronel de Paula, vencedora da 7° edição. “Foi uma experiência muito especial para mim, minha primeira vez participando de um festival desse nível. Além disso, foi um trabalho conjunto com a minha família e a minha cidade, tive muito apoio de todos que me rodeavam, entre familiares, amigos, escola e do município e acredito que isso tenha sido essencial para a minha participação e vitória”, conta a cantora e compositora.

As gravações estarão sob a responsabilidade do produtor musical Alex Cavalheri, que reforça a importância dos festivais para incentivar novos talentos. “Os festivais voltados aos estudantes são muito importantes e contemplam composições próprias e descobrem talentos que ainda não tiveram a oportunidade de mostrar a sua arte”, avalia Cavalheri.

O Fesmorena é uma iniciativa destinada a estudantes de 07 a 17 anos e têm a proposta de estimular música e as composições autorais. A iniciativa é aberta a novos cantores, compositores e instrumentistas, como vitrine para mostrar os mais variados estilos desse celeiro de talentos que é Mato Grosso do Sul.

Datas

O estúdio móvel do Fesmorena estará disponível gratuitamente para gravações nas seguintes datas e locais:

Hoje (20) – Campo Grande

Sexta-feira (22) – Dourados

Sábado (23) – Ponta Porã

Domingo (24) – Porto Murtinho

Segunda- feira (25) – Aparecida do Taboado

Os alunos interessados em gravar suas canções devem se inscrever pelo site www.fesmorena.com.br. As vagas são limitadas e disponibilizadas mediante agendamento prévio.

Premiação

Conforme o regulamento do festival, serão selecionadas 15 canções para apresentação no evento final em Campo Grande. As premiações são as seguintes:

1º Lugar: R$4.000 (quatro mil reais) + troféu + 1 violão autografado pelos artistas Gabriel Sater, Marina Sena, Rogério Flausino, do Jota Quest e pelo compositor Paulo Simões + 1 gravação em programa de televisão;

2º Lugar: R$2.000 (dois mil reais) + troféu

3º Lugar: R$1.000 (mil reais) + troféu

Melhor Letra: R$1.000,00 (um mil reais) + troféu

Melhor Performance: R$1.000 (um mil reais) + troféu

Voto Popular: R$1.000 (um mil reais) + troféu + gravação em programa de televisão;

Torcida Animada: R$ 2.000 (dois mil reais) + troféu

Este projeto é subsidiado pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul através da Fundação de Cultura do Estado e conta com o apoio: deputado Federal Vander Loubet, Colégio Dom Bosco, Zoom Publicidade, Produtora Vaca Azul, FIEMS, Escola Sesi, Fecomércio MS, Sesc, SETESC, SECTUR, SEMED, Prefeitura de Campo Grande, Prefeitura de Dourados, Prefeitura de Ponta Porã, Prefeitura de Porto Murtinho, Prefeitura de Aparecida do Taboado, Marly Bueno Barber, Augusta Life Store, Doceria Dois Amores, Restaurante Coco Bambu e Restaurante Augustu’s.

