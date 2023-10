Adolescente de 14 anos envolvido em latrocínio é morto a tiros junto com tio

João Guilherme Gauto Santos, 14, e o tio Edivaldo da Silva Santos, 46, foram assassinados a tiros na noite de terça-feira (11), em um sítio do assentamento Santo Antônio, em Itaquiraí, a aproximadamente 407 quilômetros de Campo Grande.

Segundo Tá na Mídia Naviraí, por volta de 20h30, a polícia encontrou uma das vítimas já sem vida, enquanto a outra na sala da casa, ambas perfuradas a tiros. De acordo com testemunhas, após ouvires os disparos saíram para ver o que teria acontecido, avistando dois desconhecidos saindo correndo.

O adolescente era apontado como um dos autores de um crime de latrocínio (roubo seguido de morte) em agosto do ano passado, quando a vítima Luiz Venitte Reina, de 68 anos, morador no Assentamento Guassu em Itaquiraí, foi morta a tiros e depois teve o corpo jogado dentro do Rio Amambaí.

Além de João, outros três adolescentes também tiveram envolvimento no crime. A vítima, depois de ser morta e ter o corpo jogado no rio, teve uma caminhonete Toyota Hilux, uma moto Honda Bross, um revólver calibre 38, dinheiro, louças, roupas e cobertas da casa roubadas pelos autores.

O Caso

Tudo aconteceu na tarde do dia 8 de agosto de 2022, no Assentamento Guassu. O crime só foi descoberto no dia seguinte, 24 horas depois, quando a filha da vítima procurou a delegacia suspeitando do desaparecimento de Luiz.

Dois garotos foram apreendidos no assentamento onde o crime aconteceu e o adolescente de 16 anos que atirou contra o idoso foi pego em Campo Grande, para onde fugiu levando a caminhonete da vítima e uma criança de 11 anos, que dizia ser sua “namorada”.

Os adolescentes de 16 e 17 anos confessaram que haviam roubado a caminhonete, uma motocicleta, um revólver e que também teriam efetuados disparos de arma de fogo contra a vítima, que morreu no local. Na casa de um deles, foi recuperada a motocicleta e outros pertences pessoais da vítima. A Polícia Civil localizou e apreendeu a arma usada no crime sendo um rifle calibre 22.

Na época João, com ainda 13 anos, era considerado foragido.

