Athletico-PR x Flamengo: veja onde assistir e prováveis escalações

Pelo quinto ano seguido, Athletico e Flamengo se enfrentam na Copa do Brasil. As equipes entram em campo nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Ligga Arena, pelo jogo de volta das quartas de final. No primeiro jogo, o Rubro-negro venceu por 2 a 1 e tem a vantagem para a partida de hoje.

O Flamengo joga pelo empate em Curitiba para avançar. O Athletico precisa vencer por dois gols para classificar direto – por um gol leva a decisão para os pênaltis. Os ingressos estão esgotados.

Finalistas da Libertadores em 2022, Flamengo e Athletico já se enfrentaram duas vezes nesta temporada, uma na capital paranaense e outra no Rio de Janeiro, com uma vitória para cada lado. Curiosamente, em ambas o placar foi o mesmo, 2 a 1 para o mandante, de virada.

Nas últimas dez partidas na Ligga Arena, o equilíbrio também prevalece, com três vitórias para cada lado e quatro empates. Mas considerando apenas torneios mata-mata, como a Copa do Brasil e a Sul-Americana, foram seis partidas em Curitiba, com três vitórias do Flamengo e três empates.

Onde assistir

A partida terá transmissão da Globo, SporTV e Premiere, além da Amazon Prime.

Prováveis escalações

Com o rival atravessado, o Furacão vai buscar a vaga diante de sua torcida, que esgotou os ingressos para o jogo. O técnico Wesley Carvalho, que poupou vários titulares na partida diante do Fortaleza, no domingo, pelo Brasileirão, deve repetir a base do time que entrou em campo no duelo de ida. Entretanto, Carvalho cogita tirar um zagueiro para a entrada de um meio-campista e sair do 3-4-3 para o 4-4-2, mas é uma hipótese pequena. A baixa entre os relacionados é o meia Alex Santana, vetado com dores no pé.

Time provável: Bento; Pedro Henrique, Thiago Heleno e Zé Ivaldo (Christian); Khellven (Madson), Fernandinho, Erick e Lucas Esquivel; Vitor Bueno, Canobbio e Vitor Roque.

Já o Flamengo fez mistério no último treinamento e realizou a atividade com times misturados. A expectativa, porém, é de que o argentino utilize a base do time que enfrentou o Athletico na Copa do Brasil. Mesmo com retorno de Gabigol, Pedro deve ser mantido no ataque. Léo Pereira, que também volta de lesão, pode ser novidade na zaga.

Time provável: Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, David Luiz (Léo Pereira) e Ayrton Lucas; Pulgar, Thiago Maia, Everton Ribeiro, Gerson e Arrascaeta; Pedro.