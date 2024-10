Mulher é agredida pelo companheiro e ameaçada de morte em Campo Grande

Na madrugada de hoje (07), a Policia Militar foi acionada no Bairro Parque das Nações I, após receber a denúncia de que um homem, de 35 anos, estava agredindo e ameaçando a companheira, uma mulher, de 36 anos.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, o agressor retornou para a casa durante a madrugada e teria iniciado uma discussão com a mulher, chegando a jogar as compras de supermercado na parede e dizendo que se fosse mandado embora por ela, iria matá-la com tiros.

Além de agredi-la fisicamente, ele também tentou colocar fogo no botijão de gás.

Os policiais deram voz de prisão ao homem e ele foi encaminhado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde foi autuado por ameaça e violência doméstica.

