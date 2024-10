Adolescente arremessado contra muro em acidente morre quase 4 meses depois em Ivinhema

Após sofrer um acidente de moto no dia 17 de junho deste, adolescente de 16 anos não resistiu aos ferimentos e morreu, na noite dessa terça-feira (8), em Ivinhema, distante 320 quilômetros de Campo Grande.

Conforme informações do site Ivi Agora, a vítima pilotava uma motocicleta em alta velocidade, quando acabou atingida por uma caminhonete que acessava uma rotatória.

O jovem foi arremessado contra o muro de uma casa e foi socorrido em estado grave com diversas fraturas pelo corpo, bem como um traumatismo craniano.

Ao longo dos meses, o garoto teve melhora no quadro clínico, mas voltou a ficar mal após passar por um procedimento em Dourados. Ele foi transferido para um hospital de Ivinhema, onde não resistiu e morreu.

