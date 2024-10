Fiscalização encontra 19 fetos de lhama em bagageiro de ônibus clandestino na BR-262

Operação da Receita Federal apreendeu, nesta quarta-feira (9), na BR-262, em Corumbá, distante 426 quilômetros de Campo Grande, 19 fetos de lhama taxidermados, que estavam no bagageiro de um ônibus clandestino com destino a São Paulo.

A ação contou com apoio da PRF (Polícia Rodoviária Federal), MAPA (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento) e PM (Polícia Militar.

Os agentes realizavam fiscalização na rodovia, quando pararam o veículo de transporte de passageiros que não possuía autorização para realizar viagem. No coletivo foram encontrados contrabando de duas toneladas de alimento, além de outras mercadorias, como materiais para embalagem.

Os fetos de lhama empalhados estavam no bagageiro e, de acordo com investigações, são frutos de abortos planejados para serem comercializados e utilizados em rituais religiosos.

Cada feto é vendido, em média, por R$ 500. Essa é a quarta grande apreensão do ano do item, que tinha como destino o Estado de São Paulo.

A Receita Federal destaca que vem combatendo o comércio irregular de mercadorias que ingressam no país, e que possam gerar danos ao comércio lega e a sociedade em geral, uma vez que escapam do controle de procedência.

