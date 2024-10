Motorista com CNH suspensa capota caminhonete e abandona passageiro na MS-276

Motorista com idade não divulgada capotou a caminhonete que dirigia, na noite dessa terça-feira (8), na MS-276, entre Anaurilândia e Batayporã. Após o acidente, o homem deixou o local abandonando o veículo e o passageiro.

Conforme informações do site local Ivi Notícias, além do condutor, estava no veículo um adolescente de 17 anos. Não foi relatado qual o motivo do acidente, mas após a capotagem, o automóvel parou com as quatro rodas para o alto na vegetação às margens da rodovia.

O socorro foi acionado por testemunhas, que encontraram apenas o passageiro no local. Ele foi encaminhado a um hospital da cidade e, na unidade de saúde, uma equipe da PMR (Polícia Militar Rodoviária) ouviu a vítima.

O menino contou que o motorista fugiu sem prestar socorro. Informações dão conta que o homem estaria escondido por possuir diversas passagens por dirigir embriagado, além de estar com a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) suspensa.

