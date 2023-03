Jerson Domingos homenageia ex-governador e deputado estadual

Tendo assumido o TCE-MS (Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul), num dos momentos mais críticos de sua história, após o afastamento de três conselheiros pelo STJ, após ter sido eleito presidente, Jerson Domingos tomou posse na última sexta-feira (17), com a tarefa de reconstruir a imagem do órgão, por sua experiência como parlamentar e prestou homenagens durante seu discurso.

Em seu discurso, Jerson Domingos fez uma parte, declarando elogios ao deputado Londres Machado, presente no evento, lembrando que o parlamentar, com 13 mandatos, simbolizava todo homem público que passou por Mato Grosso do Sul.

“O senhor ensinou a mim como me conduzir no papel de um parlamentar, de homem público, um político que pudesse oferecer à sociedade sul-matogrossense o maior e máximo possível, da nossa vida”. Depois acrescentou que chegou próximo do que poderia ser, mas somente por ter a confiança e o carinho de Londres Machado, “o senhor merece uma estátua nesse Estado”, concluiu, dizendo que fez questão de convidar o líder do governo na Assembleia pela importância da presença. “Queria muito, nesse momento importante da minha vida, que aqui pudesse me prestigiar”. Em seguida, lembrou.

que foi presidente da Assembleia por quatro legislaturas e sempre teve o apoio de Londres. Fez questão de enaltecer o apoio, citando o “grande governador André Puccinelli, meu amigo, que não se enciúmem os demais”. Ao finalizar, agradeceu ao ex-governador André, pelos oito anos de parceria, e ofertou o mesmo ao governador Eduardo Riedel, para que ele possa fazer o melhor, no governo do Estado.

Por: Laureano Secundo e Alberto Gonçalves.

