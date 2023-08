PT Campo Grande se reúne para traçar rumos eleitorais

Na próxima segunda-feira (4), o diretório municipal do PT (Partido dos Trabalhadores), em Campo Grande, promoverá uma reunião para analisar o atual panorama político e eleitoral na capital sul-mato-grossense. A pauta central da reunião será a composição da chapa majoritária e proporcional, visando as eleições municipais de 2024.

O partido, que busca consolidar sua presença e relevância no cenário político local, planeja anunciar sua decisão final a respeito do candidato que concorrerá à Prefeitura da Capital, no dia 23 de setembro, durante uma plenária. Uma das principais particularidades desta etapa eleitoral é a expressiva presença de quatro pré-candidatas mulheres, que manifestaram interesse e colocaram seus nomes à disposição: a deputada Camila Jara, a advogada Giselle Marques, a professora Eugênia Portela de Siqueira e a prof

O presidente do diretório municipal do PT, Agamenon do Prado, destacou a importância deste encontro para o partido e para a população da Capital. “Nossa bancada do PT tem coragem e trabalha incansavelmente em prol da classe trabalhadora. Nossos parlamentares estão prontos para defender os interesses da população. Nesta reunião, iremos promover diálogos construtivos, visando à formulação de estratégias sólidas para as próximas eleições. Estamos determinados a apresentar uma candidata forte e coesa, além de buscarmos ampliar nosso número de vereadores”, afirmou Agamenon.

O encontro contará com a participação dos parlamentares, líderes do diretório e as quatro pré-candidatas. A reunião também trará discussões sobre a formação da chapa proporcional, visando também ao fortalecimento da atuação do partido no Legislativo municipal. A expectativa é que as deliberações tomadas neste encontro lancem bases para uma campanha sólida.

Por Rayani Santa Cruz – Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul.

