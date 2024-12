Funsat oferece 2,1 mil oportunidades nesta segunda-feira (9)

A Funsat (Fundação Social do Trabalho) de Campo Grande anuncia nesta segunda-feira (9), 2.176 vagas de emprego distribuídas entre 212 profissões diferentes. Ao todo, 297 empresas da região participam do processo de recrutamento, que inclui oportunidades para candidatos com e sem experiência, além de vagas exclusivas para PCD (pessoas com deficiência).

Entre as profissões disponíveis, destacam-se vagas para açougueiro (7), alimentador de linha de produção (10), ajudante de reflorestamento (20), atendente de lojas e mercados (17), auxiliar de limpeza (129), auxiliar de linha de produção (222), churrasqueiro (2), corretor de imóveis (10), frentista (6), magarefe (100), motorista de caminhão (7), operador de caixa (99) e servente de limpeza (17).

Das 2.176 vagas, 1.254 são voltadas para candidatos com “perfil aberto”, ou seja, sem a exigência de experiência prévia. Nesta categoria, as funções mais requisitadas incluem ajudante de pátio de sucata (3 vagas), assistente administrativo (2), atendente de lanchonete (4), consultor de vendas (35), repositor em supermercados (124) e vendedor interno (8).

Vagas exclusivas para PCDs: com 10 funções específicas para pessoas com deficiência (PCD). Entre as vagas estão almoxarife (1), atendente de berçário (1), auxiliar administrativo (5), auxiliar de estoque (1), auxiliar de limpeza (1), auxiliar de linha de produção (10), escriturário (1), recepcionista (1), técnico em segurança do trabalho (1) e vigilante (6).

Os interessados podem obter mais informações diretamente na sede da Funsat, localizada na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória. O atendimento também está disponível pelo telefone (67) 4042-0585, ramal 5800.

Veja o quadro abaixo: