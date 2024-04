Conversão instantânea entre moedas pode desbancar casas cambiais na Capital

Inovação do banco digital Nubank vai converter real para dólar e euro de forma instantânea

O banco digital Nubank anunciou o pré-lançamento da sua conta global na modalidade Ultravioleta em parceria com a Wise. Desde a segunda-feira (8), clientes Ultravioleta podem se inscrever para realizar conversões de saldo em real para dólar e euro de forma instantânea, diretamente pelo aplicativo do Nubank. O serviço deve ser lançado oficialmente nas próximas semanas.

Com uma tarifa de conversão de 0,9%, e um IOF de 1,1%, os planos é que a conta global, que na função débito tem cobertura em mais de 200 países, dê direito a dois saques gratuitos em moeda estrangeira por mês, sem limitação de valor, em caixas eletrônicos ao redor do mundo, com cotação comercial.

O diretor de serviços bancários e Expansão na América Latina da Wise, Pedro Barreiro, pontuou que a colaboração entre empresas fortalece “soluções transfronteiriças” e que a “Nubank e Wise compartilham a mesma visão de modernizar o sistema financeiro global”, afirmou o diretor.

Já a CEO do Nubank, Livia Chanes, pontuou em nota que a conta global chega para atender “a demanda de clientes de alta renda, que buscam soluções financeiras internacionais que sejam flexíveis e vantajosas”.

Impacto regional Na Capital sul-mato-grossense, a gerente da casa Deboni Câmbio, Andressa Duarte, 33, argumenta que a criação de moedas estrangeiras digitais têm trazido um impacto negativo para o segmento. As vendas em espécie diminuíram, mas, o serviço de câmbio nas casas ainda não é totalmente dispensável. “Já ouvimos muitos relatos de clientes que há cidades em alguns países que não se utiliza o cartão, ou que apresenta problemas na tentativa de utilizá-lo e é aí que o cliente necessita da moeda em espécie”, esclarece a gerente.

Conforme argumenta Duarte, no Brasil a realidade de pagamentos digitais ainda não acompanha o mundo e existem muitos locais, inclusive fora do país, onde o câmbio se mostra extremamente necessário. “Até em países mais desenvolvidos, há locais em que não se utiliza cartão e sim a moeda em espécie ainda. Dito isso, acredito que deva haver uma transformação gradativa para que as moedas sejam totalmente digitais em um futuro onde o mundo tenha um sistema unificado, até lá, sempre será necessária a moeda espécie”, pontuou.

O mestre em economia, Lucas Mikael, pontuou que a introdução das funções de conversão de moeda instantânea pelo Nubank em parceria com a Wise é uma evolução significativa no setor financeiro, especialmente para clientes que viajam frequentemente ou realizam transações internacionais. “Essa funcionalidade proporciona conveniência e agilidade, eliminando a necessidade de recorrer a terceiros ou aguardar longos períodos para realizar conversões de moeda. O efeito é maior para o setor financeiro do que propriamente para as casas de câmbio, mas é possível que as casas de câmbio sintam algum impacto com a popularização desses serviços. Haverá facilidade e conveniência de realizar conversões de saldo em tempo real com tarifas competitivas diretamente pelo aplicativo do banco digital, alguns clientes podem optar por usar esses serviços em vez de recorrer às casas de câmbio tradicionais”, argumentou o profissional.

Por Julisandy Ferreira

