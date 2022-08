Ausência de Scarpa deve mudar estilo do Palmeiras na semifinal

Peças-chave para o técnico Abel Ferreira no Palmeiras, Danilo e Gustavo Scarpa estão suspensos e são desfalques contra o Athletico-PR, nesta terça-feira (30), às 21h30, na Arena da Baixada, pela ida da semifinal da Libertadores.

O volante muito provavelmente será substituído por Gabriel Menino, mas a vaga do meia-atacante, principal jogador do time na temporada, cria um dilema para o treinador, que deve mudar o estilo de jogo da equipe no primeiro jogo da eliminatória.

As três principais opções de Abel para o lugar deixado por Scarpa são Wesley, López e Bruno Tabata. Como cada um deles muda o esquema que o Palmeiras adotará para o duelo em Curitiba?

Quem larga na frente para começar jogando neste momento é Wesley. A Cria da Academia tem características diferentes das de Scarpa, mas manteria a estrutura do ataque, com Dudu na ponta oposta e Rony como referência.

A possível entrada de Wesley ou de López no time daria mais protagonismo a Raphael Veiga na armação das jogadas, já que, diferentemente de Scarpa, o atacante de 23 anos se destaca mais pela velocidade e no um contra um do que pela manutenção da posse de bola na criação e na qualidade de achar companheiros, enquanto o argentino atua como centroavante.

Se optar por López, aliás, Abel reestruturará o sistema ofensivo, tirando Rony da função de 9, onde tem se destacado muito nas últimas partidas e se entendido muito bem com Dudu, e o passando para a ponta. Centroavante de origem, Flaco mostrou seu potencial principalmente quando Rony esteve lesionado, mas hoje é reserva imediato do camisa 10.

Recém-chegado, Bruno Tabata corre por fora pela vaga de Scarpa, é verdade, mas é uma opção para Abel “espelhar” a função desempenhada pelo titular. O último reforço contratado pelo Verdão tem características de movimentação mais parecidas com a de um meia-atacante e pouco mexeria no estilo de jogo da equipe, em termos de funções em campo. O que pesa contra ele é o pouco tempo de clube para um jogo deste tamanho.

À exceção de quem será o substituto de Scarpa, o restante da escalação do Palmeiras não deve ter novidades, e Abel deve montar o time com: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Gabriel Menino, Zé Rafael e Raphael Veiga; Wesley (López), Rony e Dudu.

Na Libertadores, Scarpa ficará à disposição de Abel no jogo de volta da semifinal contra o Athletico-PR, marcado para 6 de setembro, no Allianz Parque. Já Danilo só poderá atuar novamente no torneio continental se o clube alviverde avançar à final, já que levou dois jogos de gancho pela expulsão diante do Atlético-MG, na fase anterior.

Com informações da Folhapress