Semana começa com calor intenso e tempo seco em Mato Grosso do Sul

A semana inicia com temperaturas elevadas e tempo seco em todo o Estado de Mato Grosso do Sul, conforme previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Em Campo Grande, deve registrar máxima de 38°C, e a recomendação é ficar atento a hidratação e evitar a exposição ao sol nos horários mais quentes, especialmente entre 10h e 16h.

O calor será ainda mais intenso na região pantaneira. Aquidauana e Corumbá podem chegar a 41°C, assim como Rio Verde de Mato Grosso. Em Porto Murtinho, as tarifas devem atingir 40°C, e em Pedro Gomes, 38°C.

Outras cidades do Estado também enfrentam temperaturas altas são, Ponta Porã, com máxima prevista de 36°C, enquanto Bonito e Costa Rica terão máximas de 37°C. Miranda e Ladário podem atingir 39°C, e Dourados, 34°C.

Sonora e Bataguassu têm máximas previstas de 33°C e Rio Brilhante, de 35°C. Em Selvíria, Coxim, Chapadão do Sul e Três Lagoas, a temperatura chega a cerca de 36°C.

Com informações do Inmet

