Acidente em Dourados resulta na morte de mulher e deixa três feridos

Uma mulher identificada como Kelly Rodrigues dos Santos morreu após ser arremessada durante a capotagem de um carro na tarde de domingo (9), na BR-463, em Dourados, a 253 km de Campo Grande. O acidente ocorreu próximo ao trevo de acesso ao Aeroporto Francisco de Mattos Pereira, entre Dourados e Ponta Porã.

Segundo informações preliminares, um dos pneus do veículo em que Kelly estava estourou, fazendo com que o motorista perdesse o controle da direção. O carro capotou várias vezes, parando com as rodas para cima. Kelly, que estava no banco traseiro sem cinto de segurança, foi arremessada para fora do veículo e morreu no local. Outros três ocupantes do carro foram socorridos e levados para um hospital em Dourados, mas o estado de saúde deles ainda não foi divulgado.

Série de acidentes fatais no fim de semana

Na noite de sábado (8), um homem de 49 anos morreu após ser atropelado na BR-163, em Bandeirantes, a 71 km de Campo Grande. Ele estava atravessando a rodovia quando foi atingido por um veículo por volta das 19h50. A vítima foi socorrida e levada ao hospital da cidade, mas não resistiu aos ferimentos.

Outro pedestre foi atropelado por um SUV na BR-262, em Miranda, também na noite de sábado. Na mesma rodovia, um jovem de 24 anos morreu na sexta-feira (7) após ser atropelado perto do clube do laço Coração Pantaneiro. O Corpo de Bombeiros encontrou a vítima com diversos ferimentos e próximo a um Renault Duster, que foi o veículo envolvido no acidente.

Ainda na noite de sábado, Romir Alves Martins, de 55 anos, morreu após perder o controle de sua moto Twister CBX 250 na Avenida Felipe dos Santos, em Caarapó. O motociclista foi arrastado por cerca de 15 metros após o acidente.

Zaqueu Pinto da Silva, de 41 anos, morreu no Hospital da Vida em Dourados, dois dias após ser atropelado na BR-163. Ele tentava atravessar a rodovia a pé perto do trevo da Bandeira na tarde de quinta-feira (6).

Na madrugada de domingo (9), José Augusto Sales, de 19 anos, morreu após perder o controle da direção de sua moto na MS-145, no distrito de Ipezal, em Angélica. Ele estava seguindo em direção a Deodápolis quando o acidente ocorreu.

Ainda na madrugada de domingo, um caminhão caiu em um rio após ser atingido por outro veículo de carga na MS-423, em uma região conhecida como Serra da Alegria, em Rio Verde de Mato Grosso.

O motorista do caminhão que caiu no rio escapou ileso, mas o condutor do outro veículo, identificado apenas como Pablo, de 25 anos, morreu no local após a cabine do caminhão ser esmagada.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: