Calor intenso marca o início da semana em Mato Grosso do Sul

O calor predomina neste início de semana em Mato Grosso do Sul, com temperaturas ultrapassando a marca dos 30ºC em diversas regiões. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alerta que não há previsão de chuva para os próximos dias, mantendo o cenário de calor intenso.

Na capital, Campo Grande, o dia começou com céu claro e temperatura de 19ºC. Ao longo do dia, os termômetros devem registrar uma máxima de 30ºC. Nas áreas pantaneiras, as temperaturas são ainda mais elevadas. Corumbá deve atingir uma máxima de 35ºC hoje, enquanto Porto Murtinho espera 34ºC. Coxim e Aquidauana devem registrar máximas de 33ºC.

No sul do estado, Ponta Porã terá uma máxima de 29ºC, enquanto Dourados espera alcançar os 31ºC. Em outras regiões do Estado, as máximas previstas para este início de semana são, Chapadão do Sul com 28ºC, Costa Rica e São Gabriel do Oeste com 30ºC, Três Lagoas, Nova Alvorada do Sul, Ivinhema, Naviraí, Maracaju e Bonito com 31ºC.

Em Rio Brilhante, Nova Andradina e Água Clara, a máxima prevista é de 32ºC. Com o calor intenso previsto para os próximos dias, é importante que a população tome medidas para se proteger, como a ingestão de água, o uso de roupas leves e a evitar exposição prolongada ao sol, especialmente nos horários de pico, entre 10h e 16h.

Com informações do Inmet.

