Abre e Fecha: Feriado de Tiradentes altera funcionamento de serviços em Campo Grande

O feriado de Dia de Tiradentes, na próxima segunda-feira (21), provoca mudanças no funcionamento de serviços em Campo Grande. O comércio abre normalmente, enquanto órgãos públicos operam em regime especial ou não funcionam.

As delegacias terão atendimento restrito. Permanecem abertas apenas as unidades plantonistas, como a Depac Cepol, Depac Centro, a 4ª Delegacia de Polícia e a Deam. As demais unidades fecham.

O comércio de rua está autorizado a funcionar das 9h às 18h. Supermercados e hipermercados seguem com atendimento normal. O Mercadão Municipal de Campo Grande abre das 6h30 às 12h.

A Feira Central de Campo Grande não funciona às terças-feiras. Já os shoppings atendem das 10h às 22h. O Pátio Central Shopping terá horário reduzido, das 9h às 16h.

Bancos não abrem durante o feriado. Na saúde, apenas serviços essenciais funcionam, como UPAs e CRSs 24 horas. A Casa da Saúde permanece fechada na segunda e terça-feira.

O Detran-MS suspende o atendimento no feriado prolongado, com retorno na quarta-feira (22).

As lotéricas podem abrir de forma facultativa e não haverá sorteios. Os Correios não funcionam na terça-feira (21).

O Bioparque Pantanal fecha na segunda para manutenção e reabre na terça, com visitas mediante agendamento.