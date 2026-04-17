Homem morre com seis tiros em barbearia na Capital

Vítima foi atingida na cabeça enquanto era atendida; suspeitos fugiram de motocicleta

Um homem de 30 anos foi morto a tiros na manhã desta sexta-feira (17), dentro de uma barbearia em Campo Grande. O crime aconteceu na Rua Catiguá, nas proximidades da Rua dos Topógrafos, no Bairro Mário Covas.

De acordo com a Polícia Militar (PM), dois suspeitos chegaram ao local em uma motocicleta. Eles entraram no estabelecimento e foram direto até a vítima, que estava sentada na cadeira, finalizando o atendimento.

O homem foi atingido por pelo menos seis disparos, concentrados na região da cabeça e do pescoço. Ele morreu ainda no local, antes da chegada do socorro.

Após o crime, os suspeitos fugiram na motocicleta e não foram localizados.

A vítima usava tornozeleira eletrônica e tinha passagens pela polícia por crimes como homicídio e tráfico de drogas. O caso será investigado.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram