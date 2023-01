“A população decidiu democraticamente no voto” defende Rafael Tavares

A dança das cadeiras ou melhor, dos partidos deve continuar na Assembleia Legislativa do Estado, após o partido União Brasil entrar na Justiça pedindo a vaga do deputado estadual, Rafael Tavares (PRTB). A sigla rival defende que o PRTB não teria cumprido a cota mínima de candidatas mulher e pediu a vaga, mas o eleito defende que a decisão do povo deve ser respeitada.

Rafael Tavares (PRTB) atribui a tentativa de tirar sua vaga a esquerda, porém segue confiante aguardando a decisão da justiça que deve sair no próximo mês. “A esquerda quer trapacear as eleições no Mato Grosso do Sul, mas confiamos na justiça que haverá uma decisão técnica”, defendeu.

Recentemente ocorreu um caso semelhante contra Bolsonaristas, que alterou o resultado do deputado do PSD na Assembleia, mas o motivo foi porque o candidato eleito com mais votos, o vereador Tiago Vargas estaria com sua candidatura indeferida e na Justiça o suplente, Pedro Pedrossian Neto assumiu a vaga. Tiago chamou o ocorrido de “tapetão”.

Já Tavares aguarda a decisão acreditando na democracia. “O povo Sul-mato-grossense deve ser respeitado. A população decidiu democraticamente no voto e não podemos permitir que o resultado seja outro.” ressaltou o deputado.

Caso a Justiça acate o pedido, o deputado que deve assumir a vaga que estará em aberto vai para Paulo Duarte, que obteve 16.663 votos.

