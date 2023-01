Inspirados pelo Autismo abre inscrições de capacitação para Consultor Júnior

Com objetivo de habilitar profissionais para a promoção e desenvolvimento das competências sociais de pessoas com o TEA (Transtorno do Espectro do Autismo), a Inspirados pelo Autismo abriu inscrições para o curso de Capacitação para Consultor(a) Júnior.

A capacitação será realizada por meio de encontros online ao vivo, que incluem aulas teóricas e supervisão prática dos atendimentos realizados pelos estudantes. Ao todo serão 14 módulos aplicados entre de fevereiro deste ano a junho de 2024, com carga horária obrigatória de 170 horas e ministrados pelos consultores seniores da Inspirados pelo Autismo, entre eles, Mariana Tolezani, Lincoln Macedo, Jaqueline França e Vanessa Maioral.

As aulas teóricas serão quinzenais, em dois sábados por mês, das 08h30 às 12h30 (horário de Brasília). O conteúdo prático será por meio do envio mensal de um vídeo de 1 hora de atendimento em sessão responsiva com uma criança, adolescente ou adulto com autismo, que totalizam 14 horas de atendimento com pessoas com TEA em sua própria cidade e que serão materiais para feedback em grupo.

O curso também inclui supervisões mensais que serão realizadas em uma quinta-feira por mês das 18h30 às 21h30 (horário de Brasília), totalizando 42 horas de supervisão em grupo online.

Conforme a instituição, o estudante também pode optar em participar presencialmente como observador de programas de imersão, nesse caso facilitadores capacitados na abordagem da Inspirados pelo Autismo trabalham em equipe intensivamente com crianças diagnosticadas no espectro do autismo por 3 dias consecutivos. Ao todo, será possível participar de 6 dias de Imersão.

Inspirados pelo Autismo

Por meio de uma abordagem educacional interacionista, responsiva, motivacional e lúdica, a Inspirados pelo Autismo se dedica a disseminar informações com intuito de habilitar pais e profissionais no auxílio a crianças e adultos com TEA. O projeto visa desenvolver habilidades de pessoas com autismo para superarem as dificuldades e alcançar novos patamares de bem-estar e de desenvolvimento.

Serviço:

Interessados no curso de formação podem entrar em contato até o dia 31 de janeiro de 2023 pelo e-mail: [email protected]

Mais informações podem ser obtidas no site: www.inspiradospeloautismo.com.br.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.