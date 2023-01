Instituto doou mais de 5 mil livros de Direito a entidades do Estado

O presidente João Paulo Lacerda destaca que essas contribuições são fruto da parceria com a Editora Fórum

O IDAMS (Instituto de Direito Administrativo de Mato Grosso do Sul) atingiu, em parceria com a Editora Fórum, a marca de cinco mil livros de Direito Administrativo doados para diversas entidades do Estado ao longo dos últimos cinco anos. De acordo com o presidente do Instituto, advogado administrativista João Paulo Lacerda da Silva, essa iniciativa começou em 2018 com a entrega de 1.000 exemplares e, desde então, todos os anos é distribuída essa mesma quantidade.

Ele completa que, até o momento, já foram contemplados universidades públicas, prefeituras, câmaras municipais, Governo do Estado, TJMS (Tribunal de Justiça do Estado), MPE (Ministério Público Estadual), TCE-MS (Tribunal de Contas do Estado), AGU (Advocacia-Geral da União), OAB/MS (Ordem dos Advogados do Brasil no Estado), Defensoria Pública, Sanesul, Assembleia Legislativa e Escola da Procuradoria-Geral do Estado.

Além disso, completou João Paulo Lacerda, ainda receberam essas obras a APREMS (Associação dos Procuradores do Estado de Mato Grosso do Sul), a SAD (Secretaria Estadual de Administração), a Escola de Governo da Prefeitura Municipal de Campo Grande, a Superintendência da Polícia Federal em Mato Grosso do Sul e o IMASUL (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul).

Também foram contempladas a SEINFRA (Secretaria Estadual de Infraestrutura), a SES (Secretaria Estadual de Saúde), a SEJUSP (Secretaria Estadual de Justiça e Segurança Pública), a AGEPEN (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário), a ESCOLAGOV (Fundação Escola de Governo) e a CGE (Controladoria-Geral do Estado).

“A doação dessas cinco mil obras de Direito Administrativo só foi possível graças à parceria que o IDAMS mantém com a Editora Fórum, considerada a maior editora de publicações de Direito Público do Brasil. Por isso, faço questão de agradecer ao presidente e editor Luís Cláudio Rodrigues Ferreira, que todos os anos destina 1.000 obras para que possamos distribuir e, dessa forma, contribuir com milhares de pessoas em Mato Grosso do Sul”, declarou o presidente do IDAMS, reforçando essa parceria de sucesso.

João Paulo Lacerda ressalta que o IDAMS é um instituto sem fins lucrativos que visa à promoção, estudo e desenvolvimento do Direito Administrativo, estimulando a pesquisa, o ensino e o desenvolvimento institucional, enquanto a Editora Fórum é a líder no Direito Público no Brasil e referência obrigatória para os profissionais que lidam com o Direito, oferecendo o melhor do conhecimento jurídico brasileiro com foco na disseminação da cultura jurídica por todas as áreas.