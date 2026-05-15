A partir desta sexta-feira (15), a vacinação contra a influenza, vírus que causa a gripe, está liberada para toda a população de MS (Mato Grosso do Sul). A ação acontece na Capital desde quinta-feira (14). Uma resolução autorizando a medida foi publicada na última edição do Diário Oficial do Estado.

A decisão da SES (Secretaria Estadual de Saúde) de ampliar o publico de vacinação é resultado da baixa procura do grupo de risco. Segundo as informações, 32% da população que pertence ao grupo vulnerável foi vacinada no Estado até a última atualização, o que corresponde a apenas 223.061 pessoas. A exceção são apenas bebês menores de seis meses.

Mesmo com a ampliação, os município ainda deverão manter estoques da vacina para garantir a vacinação prioritária do grupo de vulneráveis.

Ainda segundo o documento, a ação é importante principalmente diante da época de baixas temperaturas, que facilitam a circulação do vírus.

A vacinação acontece em todas em todas as unidades de saúde, além de lugares com plantões de vacinação nos finais de semana. Para se vacinar, é necessário portar em mãos, um documento com foto.