Com investimento de R$ 176 milhões, Governo de MS lança pacote de obras de saneamento para 16 municípios; veja quais são

Um investimento de R$ 176 milhões com foco em ampliação e modernização de sistemas de abastecimento de água em 16 municípios Sul-mato-grossenses e também em melhorias na rede de esgoto de Ribas do Rio Pardo. Esse montante faz parte de um dos maiores pacotes da área de saneamento em Mato Grosso do Sul nos últimos anos, lançado nesta sexta-feira (15), pelo Governo do Estado e pela Sanesul (Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul).

O ato ocorreu na seda da Sanesul, em Campo Grande, conduzido pelo diretor-presidente da estatal, Renato Marcílio. Prefeitos das cidades contempladas, parlamentares e demais autoridades públicas estiveram presentes. O governador Eduardo Riedel foi representado pelo secretário da Seilog (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística de Mato Grosso do Sul).

Entre os municípios contemplados estão: Aral Moreira, Bataguassu, Bodoquena, Chapadão do Sul, Corumbá, Dois Irmãos do Buriti, Dourados, Inocência, Miranda, Naviraí, Pedro Gomes, Ribas do Rio Pardo, Santa Rita do Pardo, Sonora e Terenos, além de Ponta Porã – que inclui o distrito de Sanga Puitã.

O pacote atende municípios em diferentes regiões do Estado, levando em consideração o crescimento populacional, a expansão urbana e a necessidade de reforço nos sistemas existentes.

“Ampliar o sistema de saneamento é um desafio muito grande. Estamos com obras em 49 municípios, e isso nos faz ver que estamos com uma grande chance de universalizar e atingir os 90% em 2028, e se assim o for, nós temos a grande possibilidade de ser o primeiro estado do Brasil a universalizar o esgoto, 5 anos antes da exigência do marco legal. Isso é motivo muito grande de orgulho para a Sanesul e para o Estado de MS”, disso Marcílio.

Os recursos fazem parte de contratos vinculados ao programa Avançar Cidades e ao Novo PAC, com financiamento viabilizado pela Caixa Econômica Federal e contrapartidas associadas à execução das obras – que incluem ampliação da capacidade de reservação, melhorias operacionais, reforço na distribuição, modernização de estruturas e implantação de novos sistemas voltados à segurança hídrica e à eficiência operacional.

Mesmo com a universalização do abastecimento de água já alcançada nos 68 municípios atendidos pela empresa, a Sanesul mantém investimentos contínuos para garantir estabilidade no fornecimento e preparar os sistemas para o crescimento das cidades.

Segundo ainda Renato Marcílio, os investimentos fazem parte de um planejamento permanente desenvolvido pelo Governo de MS. “Estamos avançando com investimentos estruturantes que ampliam a capacidade dos sistemas e garantem maior confiabilidade no abastecimento, acompanhando o desenvolvimento dos municípios”, afirma o dirigente.

Para a prefeita de Bodoquena, Maria Girleide Rovari, a obra será bem-vinda para toda a população. “É muito importante para os nossos municípios estar recebendo uma obra dessa dimensão e com esse recurso. Quando falamos em saúde e bem-estar, é sobre saneamento também, e isso vai fazer diferença na vida de muitas famílias’, celebrou.

Segurança hídrica e expansão da infraestrutura

Entre os maiores volumes de recursos previstos no pacote estão os de Corumbá, com R$ 25,6 milhões em obras de abastecimento de água. Ribas do Rio Pardo, que soma mais de R$ 42 milhões em investimentos (R$ 13,8 milhões em abastecimento de água e R$ 28,2 milhões em esgotamento sanitário), e Inocência, que receberá R$ 13,1 milhões para ampliação do sistema de abastecimento de água, aparecem na sequência.

Ponta Porã e o distrito de Sanga Puitã receberão R$ 12,3 milhões, enquanto Naviraí terá R$ 12,3 milhões destinados ao fortalecimento do sistema de abastecimento. Chapadão do Sul contará com investimento de R$ 11,3 milhões, Miranda receberá R$ 11 milhões e Dourados terá aporte superior a R$ 8,9 milhões. Também serão contemplados Bataguassu, Bodoquena, Dois Irmãos do Buriti, Pedro Gomes, Sonora, Santa Rita do Pardo, Terenos e Aral Moreira.

As obras já possuem frentes em andamento e outras em estágio avançado de contratação e execução. A expectativa é ampliar a capacidade operacional dos sistemas e garantir maior regularidade no abastecimento, especialmente em municípios que apresentam crescimento acelerado.

O governador Eduardo Riedel tem defendido o fortalecimento da infraestrutura de saneamento como uma das prioridades da gestão estadual, alinhando os investimentos à política de desenvolvimento regional e melhoria da qualidade de vida da população.

Além de assegurar abastecimento com maior eficiência, os investimentos também reforçam a preparação dos municípios para o futuro, ampliando a capacidade dos sistemas públicos diante do avanço urbano e industrial registrado em diversas regiões de Mato Grosso do Sul.

O pacote de investimentos integra o planejamento estratégico da Sanesul voltado à modernização permanente da infraestrutura operada pela empresa e ao fortalecimento da segurança hídrica nos municípios atendidos.

Com Geane Beserra

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