Festa do Queijo altera trânsito em Rochedinho

A Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) realizará interdições viárias e apoio operacional durante a Festa do Queijo de Rochedinho, que começa hoje (15) e segue até amanhã (16), a partir das 17h.

Para garantir a segurança viária, a organização do trânsito e a fluidez no acesso ao evento, quatro equipes da Agetran atuarão no local do início ao fim das festividades.

Os agentes irão orientar condutores, controlar o tráfego e prestar apoio aos pedestres. Durante o período de interdição, os desvios serão feitos pelas vias internas do distrito de Rochedinho, com sinalização provisória e acompanhamento das equipes de trânsito.

A Agetran orienta os motoristas a redobrarem a atenção ao trafegar pela região, respeitando a sinalização e seguindo as orientações dos agentes que estarão atuando no local.