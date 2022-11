“A Copa do Mundo vai unir a sociedade”, diz ex-atleta da Seleção Brasileira

Logo após o técnico Tite anunciar a relação de 26 jogadores escolhidos para representar o Brasil na Copa do Mundo do Catar, no último dia 7 de novembro, os atletas convocados se pronunciaram mostrando muita alegria em seus perfis das redes sociais. Relatando um pouco mais deste momento único na vida de um jogador de futebol e o retorno do espírito de Copa do Mundo, batemos um papo com o ex- atleta Robert Almeida.

O ex-jogador que teve passagens pelo Santos, Grêmio, São Caetano, Atlético Mineiro, Corinthians e também pela Seleção Brasileira em 2001, relatou que esse momento é o ápice na vida de um jogador de futebol.

“Passei pela Seleção em 2001 quando o técnico do Brasil era Emerson Leão. Quando vejo a alegria dos atletas, passa um filme por tudo que eu passei quando fui convocado pela primeira vez. Eu fiz base no Olaria (RJ) e só passou na minha cabeça os momentos complicados na minha vida, como sair de madrugada e só voltar no final da noite, vesti muita chuteira e roupa rasgada, e também pegava ônibus de graça, porque não tinha dinheiro para pagar a passagem. Foi um sufoco de muita luta, por isso que esse sentimento de quando ouço falar em Seleção Brasileira me deixa em êxtase porque lembro de tudo isso”, comentou Robert.

A conversa durou pouco tempo, mas foi essencial para que Robert se soltasse e comentassem mais dos seus sentimentos dos tempos que vestiu a camisa da Seleção Brasileira.“Tive muitas chances de vestir a amarelinha em 2001, ainda mais quando estava voando pelo Santos (SP). Neste tempo, fui convocado pelo Emerson Leão e foi um dos momentos épicos da minha vida. Sabe aquele momento que gente acredita que realizamos um sonho? É isso. Lembro que a minha família foi a loucura quando ouviu o meu nome na televisão. Eu jogava como meia, e tinha muita concorrência nesse setor. Eu sabia disso, por isso tive pouca oportunidade, mas posso afirmar que representar o Brasil foi uns melhores da minha vida”.

Uma convocação para a Copa do Mundo não é só alegria como imaginamos. Muitos atletas que estiveram na Seleção Brasileira nesses últimos quatro anos, também ficaram de fora da lista. Ao tocar neste assunto, o ex- meio campista foi bastante enfático ao explicar também passou por isso quando ficou de fora da Copa do Mundo de 2002.

“Teve muito cara bom fora dessa lista né? Em 2002 também estava na expectativa, ainda mais quando Djalminha deu uma cabeçada no companheiro de equipe lá no La Coruña (ESP). Na hora, quando soube, falei alto ‘É minha!’. Não deu! Fiquei super arrasado”, relata Robert, em referência ao caso do jogador Djalminha, que teve a convocação para a Copa do Mundo vetada após dar uma cabeça no treinador do La Coruña, Javier Irueta, durante um treino da equipe.

Ele comenta que a situação é diferente no caso de Matheus Cunha. “Estou dizendo isso por conta do atacante Matheus Cunha que joga no Atlético de Madrid (ESP). O garoto ficou arrasado também. A história do Cunha é totalmente diferente da minha. Ele é garoto e terá muitas oportunidades ainda na Seleção. Agora é manter a calma e trabalhar bastante”.

Atualmente, Robert de Almeida é comentarista da Rádio Capital 95 em Campo Grande. Antes de trabalhar na comunicação, teve oportunidades de ser técnico, mas não deu certo. Durante a conversa ele aproveitou para falar sobre a convocação de Dani Alves e as diversas críticas que o lateral vem recebendo dos brasileiros.

“Não é só os brasileiros que vem criticando, mas também não entendi nada sobre a sua convocação. O Daniel Alves tem 39 anos e vejo essa Copa do Mundo a mais complicada da história porque muitos dos atletas que jogam no continente europeu estão em meio de temporada. O Dani é tranquilo com as críticas. Ele é muito experiente e calejado com isso, mas não gostei da sua convocação porque você vê que ele está totalmente fora de ritmo e vai jogar contra atletas, que estão em melhor fase da temporada, mas apoio o Tite e suas escolhas”, disse.

“Como sou comentarista, vou falar a minha opinião: Gostei da lista do Tite, foi muito boa e você vê isso, quando os brasileiros também aprovaram. Como torcedor, gostei dos nomes. A minha crítica mesmo é mais voltada ao Daniel Alves com 39 anos e está visivelmente fora de ritmo de jogo, por isso não entendi o seu nome nessa lista. Eu sei que ele é líder-nato e vai ajudar muito fora de campo, conversando com jogadores mais jovens. Por isso eu o convocaria se ele participasse da comissão técnica. Estou preocupado com isso, porque temos o Thiago Silva com seus 38 anos, que vai enfrentar os dois melhores atacantes europeus da atualmente (os sérbios Mitrovic que é o principal atleta do Fulham-ING e o Vlasovic que joga atualmente na Juventus-ITA) que vão dar trabalho para a nossa seleção na Copa do Mundo. O Brasil já tem o Militão que é zagueiro, mas joga sempre na lateral esquerda, mas vamos apoiar e o Tite porque ele tem a nossa confiança”, completa Robert.

Antes de finalizar a belíssima conversa que tivemos com Robert, perguntamos ao ex-atleta e atualmente comentarista se ele acredita que a Copa vai tirar a política dos assuntos mais comentados entre os brasileiros. E ele foi direto em suas respostas, falando que a Seleção Brasileira e a Copa do Mundo vai unir a sociedade.

“O futebol está no sangue dos brasileiros. Esse momento tenso da política é normal, só que isso vai passando quando a Copa do Mundo vai se aproximando. Faltam poucos dias do primeiro jogo do Brasil você verá que o tema Seleção estará em todos os lugares. Isso ajuda mais na união das pessoas. Olha, o que vou dizer é forte, mas é fato. O único momento que pode unir a esquerda com a direita será a Copa do Mundo. Se tem uma coisa que me deixa triste é associar a camisa da seleção com a sua ideologia. Ficar demonizando a camisa amarela por causa disso é patético e triste. Eu sei que isso vai é passar e a Seleção Brasileira vai melhorar o natal de muitas famílias. O futebol é a nossa cultura e faz parte das nossas vidas”, finaliza Robert.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.