Funcionário de conveniência tenta resolver queda de energia e polícia descobre “gato”

A Energisa e a Polícia Civil foram acionadas, no final da manhã desta quinta-feira (17), para fiscalizar uma conveniência da Avenida Yokohama, na Vila Santo Amaro, norte de Campo Grande. No endereço, a concessionária de energia e as autoridades descobriram que o estabelecimento furtava energia, realizando o famoso “gato elétrico”.

Segundo boletim de ocorrência, a conveniência havia ficado sem energia alguns dias atrás por conta de um temporal. Para resolver a situação, um dos funcionários do estabelecimento acionou uma equipe da Energisa, que percebeu uma irregularidade na instalação elétrica e levantou a suspeita que ocorria furto de energia no local.

Hoje, a equipe técnica da Energisa verificou a instalação de energia do comércio e, ao verificarem as instalações do padrão de energia, foi confirmado o desvio de uma das fases, a qual não passava pelo medidor registrando o consumo.

De acordo com o levantamento, este é o primeiro caso de furto de energia elétrica por alguém que tem a placa solar. Policiais da 7ª Delegacia de Polícia Civil, junto com a delegada Franciele Candotti, estiveram no local e acompanhou a perícia. Acesse também:

Com informações do repórter Marcos Maluf