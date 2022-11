Inscrições do Proinc estão abertas e convocados poderão receber bolsa-auxílio

As inscrições para o cadastro reserva do Proinc (Programa Assistencial de Inclusão Profissional) foram abertas nesta quinta-feira (17) e vão até o dia 24 de novembro. Os cadastrados que aceitarem executar, voluntariamente, atividades vinculadas ao programa, receberão uma bolsa-auxílio mensal de 1.212,00 reais. A divulgação foi publicada no Diogrande (Diário Oficial de Campo Grande) desta quinta-feira (17).

Os selecionados vão receber alimentação, cesta básica mensal e meio de transporte para o local de trabalho, quando necessário. Também poderão fazer um curso de qualificação profissional oferecido pela Funsat (Fundação Social do Trabalho).

Das 7h30 às 16h, serão disponibilizadas 50 senhas por dia, que totalizam 300 inscrições para a primeira chamada. As vagas serão preenchidas conforme demanda apresentada pelas secretarias. A Funsat fará divulgação das convocações no Diogrande.

Somente uma pessoa por família poderá se inscrever no programa assistencial. Pessoas interessadas devem comparecer com documentos na sede da Funsat, na Rua Quatorze de Julho, 992, na Vila Glória.

Documentos

Os candidatos deverão apresentar os seguintes documentos: RG (Registro Geral de Identificação), Carteira de Trabalho física ou digital; CPF (Cadastro de Pessoa Física); comprovante de residência; certidão de nascimento ou casamento; certidão de nascimento ou RG e CPF, dos filhos, dependentes e agregados; comprovante da escolaridade ou declaração de escolaridade; certificado militar, quando couber; e o CadÚnico (Cadastro Único) deve estar atualizado.

Classificação

Prioritariamente, serão escolhidos candidatos com maior grau de vulnerabilidade socioeconômica. Os demais critérios de prioridade são: menor renda per capita; chefe de família do sexo feminino; maior tempo de desemprego; maior idade; maior número de crianças na faixa etária de 0 (zero) a 06 (seis) anos, sendo do mesmo núcleo familiar e maior número de pessoas com deficiência ou de idosos incapazes de prover seu próprio sustento.

Vagas reservadas

Há reserva de 5% das vagas para mulheres vítimas de violência doméstica, 3% a pessoas com deficiência, 3% a pessoas com TEA (Transtorno do Espectro Autista) e 3% para egressos do sistema penitenciário.

Serviço

Local: Fundação Social do Trabalho de Campo Grande

Endereço: Rua 14 de Julho 992, Vila Glória, Campo Grande – MS

Data: 25 de novembro (sexta-feira)

Horário: das 08h às 14h

Informações: Funsat – 4002-0585 ramal 5827 ou 5800

