SES divulga convocação dos candidatos classificados no processo seletivo da saúde

Foi publicada nesta sexta-feira (10), as convocações dos candidatos classificados nos Processos Seletivos Simplificados da SES ( Secretaria Estadual de Saúde), resultado foi edição do Diário Oficial do Estado de hoje.

Os convocados que querem seguir para a contratação deverão se apresentar no dia 15 de fevereiro de 2023, na Coordenadoria de Gestão de Pessoas– Secretaria de Saúde de Mato Grosso do Sul, localizada na Av. do Poeta, s/n, Bloco VII, Parque dos Poderes – Campo Grande – MS, entre os horários das 8:00 às 11:00 e das 14:00 às 17:00 No processo seletivo simplificado SAD/SES/PNAISP-AGEPEN/2023 foi divulgada convocação dos candidatos, assim como, a relação de homologação e classificação.

Não houveram recursos relativos aos resultados preliminares. Informações sobre os editais, nomes dos candidatos, funções, classificação, número de inscrição, local de apresentação dos documentos e informações gerais sobre as convocações estão disponíveis entre as páginas 78 a 85 da edição n. 11.073 do Diário Oficial do Estado.