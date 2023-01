Motorista abandona veículo carregado de maconha após perceber barreira policial

Um veículo modelo, Fiat Estrada, de cor prata, foi abandonado, na MS-164 e foi apreendido por policiais do BPMRv (Batalhão de Polícia Militar Rodoviária), na manhã desta segunda-feira, em Maracaju, a 153 quilômetros de Campo Grande.

Segundo o BPMRv, o veículo com placas de Curitiba, no Paraná, estava carregado com 583,1 quilos de maconha. O condutor conseguiu fugir ao abandonar o carro as margens da rodovia.

Conforme a polícia, a apreensão foi realizada durante fiscalização de rotina. Dentro do carro havia vários fardo e dentro muitos tabletes de maconha avaliada em R$1,2 milhões.

O veículo e a droga foram encaminhados para a delegacia de Maracaju.