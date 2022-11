Com céu ensolarado, domingo será de temperaturas altas no estado

A previsão da meteorologia para este domingo (6), indica máxima de 30º C em Campo Grande e a umidade relativa do ar continua baixa e não há previsão de chuvas para a Capital e no interior de Mato Grosso Sul.

O dia segundo o INMET (Instituto Nacional de Meteorologia) começou com 17º C e com sensação de temperaturas mais amenas com ventos que podem chegar aos 24 Km/h.

Em Ponta Porã no sul do estado a mínima será de 15º C e pode ter máxima de 28º C. Na segunda maior cidade do estado em Dourados o domingo começou marcando 15º C e já no final da tarde a máxima prevista é de 29º C.

Na cidade branca em Corumbá e Aquidauana, as temperaturas devem ficar mais altas, com máxima 34°C. Em Coxim as temperaturas entre 18°C e 32°C.