Eduardo Riedel critica ataques e exalta plano de governo

O candidato ao governo do Estado Eduardo Riedel (PSDB), votou na Capital na Escola Dom Bosco na Capital neste domingo (30).

Riedel agradeceu todo apoio e falou sobre o segundo turno. “Eu estou vendo de maneira positiva este segundo turno. Foi uma campanha propositivas que debatemos os principais pontos e estive nos 79 municípios. Eu considero um aprendizado ainda mais no que se diz como conduzir a campanha de como conduzir os ataques e fakes News. Agente vê uma violência grande no ambiente digital e a verdade irá permanecer. Ninguém é um na cadeira de governador e fora outro. Quem assume é o mesmo que levará a sua verdade e hoje será decidida no Estado. “, defendeu Eduardo Riedel.

Confiante que a verdade prevalece o candidato Eduardo Riedel (PSDB) falou sobre os ataques nas Redes mas defendeu seu projeto em prol do MS.

Questionado se for eleito juntamente com o Lula como será a condução do plano de Governo, Riedel falou que acredita na vitória de Bolsonaro mas que o MS está muito bem-preparado no Congresso Nacional com bons nomes, e que saberá conduzir as propostas.

Com informações do repórter João Gabriel Vilalba.