Discussão entre pessoas em situação de rua termina com morte a facada em Caarapó

Autor do crime foi preso em flagrante após ser identificado por câmeras de segurança da praça central

Uma discussão entre pessoas em situação de rua terminou de forma trágica na noite desta sexta-feira (27), em Caarapó, no sul de Mato Grosso do Sul. Um homem morreu após ser esfaqueado no peito durante a briga. O suspeito, de 27 anos, foi preso em flagrante horas depois do crime.

O desentendimento começou na região da praça central da cidade e envolveu ao menos quatro pessoas, todas sob efeito de álcool, segundo testemunhas. Em meio à confusão, um dos envolvidos atacou o autor da facada com uma voadora por trás. A reação foi imediata: os dois entraram em luta corporal, e o agressor sacou uma faca de serra e atingiu o peito da vítima.

A vítima ainda foi socorrida com vida e levada ao Hospital São Mateus, mas não resistiu ao ferimento. O nome dela não foi divulgado.

Com base em depoimentos e nas imagens das câmeras de videomonitoramento da área, investigadores do Setor de Investigações Gerais (SIG) conseguiram identificar o autor do golpe. Ele foi encontrado por volta das 21h30, detido e levado à Delegacia de Polícia Civil do município, onde permanece à disposição da Justiça.

