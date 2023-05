Tribunal do Júri terá 18 julgamentos em maio

Na pauta de julgamento na 1ª e 2ª Varas do Tribunal do Júri de Campo Grande do mêsde maio , estão programadas para acontecer 18 sessões de julgamento, entre eles, algunscasos de feminicídio.

Entre os júris de repercussão, no dia 12 de maio, o pedreiro acusado de uma série de homicídios em Campo Grande enfrenta novo julgamento pela 2ª Vara do Tribunal do Júri. O crime teria ocorrido no dia 26 de novembro de 2011, quando o réu prestava serviços de jardinagem junto com a vítima e, após desentendimento entre eles, golpeou diversas vezes a cabeça desta com instrumento contundente, causando-lhe a morte.

Já no dia 17 de maio, um homem apontado pela morte de um policial vai a júri popular pela 2ª Vara do Tribunal do Júri. O crime ocorreu no dia 14 de fevereiro de 2014, em Ypejhú, na faixa de fronteira entre Brasil e Paraguai, na região de Paranhos. O julgamento ocorre após o processo de extradição do acusado, concluído em 2021.

No dia 23 de maio, será julgado pela 1ª Vara do Tribunal do Júri um crime envolvendo organização criminosa. O grupo de réus será julgado pelo homicídio ocorrido no dia 7 de outubro de 2017, no jardim Santa Emília. O crime ocorreu nos moldes do chamado “Tribunal do Crime”, com a manutenção da vítima em cárcere privado até o “julgamento”, no qual a vítima era acusada de pertencer a uma facção criminosa rival e sua posterior execução de forma cruel.

Estes e outros casos de repercussão estão previstos para maio. As sessões do Tribunal do Júri da capital tem início às 8 horas e são abertas ao público em geral.

