6ª Edição da Festa do Queijo chega neste mês de maio em Rochedinho

A sexta edição da Festa do Queijo, evento tradicional de Campo Grande, já tem data e local confirmados. No dia 13 de maio de 2023, a festa acontecerá em frente à Escola Agrícola Barão do Rio Branco, na Rua Guia Lopes, 340, Distrito de Rochedinho ás 17h da noite.

O evento é organizado pelas secretarias municipais de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio (Sidagro) e de Cultura e Turismo (Sectur), em parceria com a Subprefeitura de Rochedinho.

Com a expectativa de receber pelo menos 7 mil pessoas, a festa contará com cerca de 40 expositores e produtores da região. Além disso, diversas atrações e shows musicais animarão o público. “Nós começamos em 2017 como uma forma de fomentar os produtores locais e trazer renda.

A princípio era apenas uma quermesse, mas a iniciativa tomou uma grande projeção, sendo aguardada todos os anos pela população não só de Rochedinho, mas atrai gente de muitos lugares”, disse o Padre Alfeu Gomes, idealizador da festa.

O evento também é uma oportunidade de geração de emprego e renda para os pequenos produtores, que comercializam seus produtos nas barracas. Haverá opções como derivados de leite (requeijão, muçarela e queijo fresco), pão de queijo, geleias, doces, cachorro quente, arroz de carreteiro, espetinho, rapadura de Furnas do Dionízio e muito mais.

O secretário municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio, Adelaido Vila, destacou a produção dos produtores locais. “Diferente do ano passado, que vivemos uma seca muito grande, este ano tivemos longos períodos de chuva. Então não houve falta de pasto e produção para o leite, esperamos uma festa ainda mais bonita e com muitos produtos para os visitantes”, afirmou.

A Festa do Queijo é um dos eventos mais aguardados do calendário festivo de Campo Grande e, a cada ano, vem atraindo um público maior, trazendo renda e incentivando o turismo regional.

Atrações

Entre as apresentações confirmadas, está o trio Os Filhos de Campo Grande, o grupo Laço de Ouro e a dupla Wilson & Cristiano. O lançamento da festa vai acontecer na noite de hoje (02/05), às 17h30, no stand PrefCG na 83ª Expogrande.

