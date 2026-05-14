Operação Cerco Integrado: cinco são presos por tráfico de drogas, posse de arma e homicídio, em Três Lagoas

No início da manhã desta quinta-feira (14), foi deflagrada a Operação Cerco Integrado, onde cinco pessoas foram presas em flagrante suspeitas da prática dos crimes de tráfico de drogas, associação criminosa, posse de arma de fogo de uso restrito, tentativa de homicídio contra agente público e receptação qualificada. A ação foi realizada em Três Lagoas, cidade distante 327 quilômetros de Campo Grande.

A ação teve como objetivo o cumprimento de 13 mandados de busca e apreensão, tendo como alvos residências e estabelecimentos comerciais localizados em diversos bairros da cidade.

A operação foi comandada pela SIG, e contou com a atuação conjunta de equipes de todas as delegacias da Polícia Civil do município, equipes da DENAR e DHPP de Campo Grande, além de equipes de policiais militares do 2º Batalhão da Polícia Militar.

A ação policial é resultado de investigações desenvolvidas pela SIG, com o apoio e troca de informações com as demais unidades das Polícias Civil e Militar do município de Três Lagoas, visando a repressão ao tráfico doméstico e posse ilegal de armas de fogo.

Diante dos resultados obtidos durante os trabalhos investigativos, foi representado pela expedição dos mandados de busca e apreensão, os quais, após manifestação favorável do Ministério Público, foram deferidos pela Vara do Juiz de Garantias, Tribunal do Júri e Execução Penal da Comarca de Três Lagoas.

Durante a operação, foram apreendidas grandes quantidades de substâncias entorpecentes de diversos tipos, armas de fogo, munições, cigarros eletrônicos e elevada quantia em dinheiro.

Entre as armas de fogo localizadas, foram apreendidas uma pistola, de calibre .9mm, e um revólver, de calibre .38, com a numeração raspada.

Em um dos locais onde foram efetuadas as buscas, o suspeito chegou a efetuar disparos de arma de fogo contra os integrantes das equipes policiais, mas acabou sendo contido, sem atingir os agentes.

Também foram apreendidos diversos aparelhos de telefonia celular, os quais serão submetidos à análise para comprovação do envolvimento dos alvos com a prática dos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa.