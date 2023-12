TJMS liga sistema fotovoltaico da comarca de Três Lagoas

Nesta sexta-feira, dia 26 de maio, foi ligado o sistema de energia fotovoltaica do Fórum da comarca de Três Lagoas. Esse é mais um prédio da justiça sul-mato-grossense a funcionar por meio de energia solar, colocando o TJMS rumo à autossustentabilidade elétrica. A economia média esperada, com a implantação do sistema de energia fotovoltaica em Três Lagoas, é de mais de R$ 48 mil por ano. Foram instalados 32 painéis sobre a laje de cobertura e mais 148 painéis sobre estrutura no estacionamento, servindo de cobertura para 32 vagas de carros.

Neste ano de 2023 já foi ligado o sistema de energia fotovoltaica em diversas comarcas do interior de Mato Grosso do Sul com a presença do presidente do Tribunal de Justiça, Des. Sérgio Fernandes Martins, nas visitas do Gabinete de Integração. O projeto de transição para energia limpa do TJMS atende o previsto na Resolução nº 400/2021, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que dispõe sobre a política de sustentabilidade no âmbito do Poder Judiciário e indica que ações ambientalmente corretas devem objetivar a redução do impacto no meio ambiente.

Por ser um tipo de energia renovável, inesgotável e não poluente, ela é totalmente alinhada às atuais questões ambientais, além de gerar uma imensa economia aos cofres públicos. Ainda que medidas de eficiência energética, como o uso de lâmpadas LED e condicionadores de ar do tipo inverter, seja realidade nas edificações do TJMS há muito tempo, o custo com energia elétrica no orçamento anual mantém-se muito representativo. Todavia, com a mudança para o sistema fotovoltaico, a economia estimada é de mais de R$ 4,8 milhões.

