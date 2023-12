Com possibilidade de frente fria para MS, Inmet emite alerta de chuva intensa

Nos últimos dias, Mato Grosso do Sul apresentou um período de baixa umidade relativa do ar, mas este cenário deve mudar a partir deste sábado (27), com a chegada de chuvas em algumas regiões do Estado. No domingo (28), a chuva deve atingir Campo Grande e outros municípios.

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu um alerta amarelo, ou seja, de perigo potencial, para chuvas intensas, entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h).

Além disso, há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. O aviso vale para 45 municípios do Estado, principalmente para as regiões sudoeste, até o fim da tarde de amanhã (28), podendo ser renovado.

Essa mudança climática ocorre devido a aproximação de uma frente fria, aliada ao intenso fluxo de ar quente e úmido juntamente com a atuação de um sistema de baixa pressão atmosférica no Paraguai. A combinação desses sistemas meteorológicos favorece a formação de nuvens e chuvas.

No domingo (28), a chuva se espalha para praticamente todas as regiões do estado, com exceção da região norte e extremo norte do bolsão. São esperadas chuvas de intensidade moderada a pontualmente forte e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento.

Ao longo de domingo, haverá um contraste de temperaturas, enquanto no sul do estado as máximas atingem 22°C, no norte do estado as máximas podem atingir os 32°C. Esperam-se mínimas entre 16-18°C e as máximas atingem até 22°C para a região sul.