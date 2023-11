Governo prorroga por 30 dias prazo para estados aderirem à nova Carteira de Identidade

O decreto 11.769/23, que prorroga o prazo, foi assinado nessa segunda-feira (06)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou, nesta segunda-feira (6/11), o Decreto nº 11.769/2023 que prorroga por mais trinta dias o prazo para que estados passem a emitir o novo modelo da Carteira de Identidade Nacional.

Atualmente, o novo formato já é emitido por 12 unidades da federação: Acre, Alagoas, Amazonas, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

A Carteira de Identidade Nacional usa o CPF como número único, o que possibilita melhorar os cadastros administrativos, fortalecer as verificações das Forças de Segurança Pública e mitigar os problemas de fraudes no Brasil.

Com informações do Governo Federal.

