TJMS já distribuiu 11 mil processo em julho

A Secretaria Judiciária do Tribunal de Justiça de Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul já realizou a distribuição de mais de 11 mil processos para os órgãos julgadores e Vice-presidência, entre originários e recursos no mês de julho: a maior de 2023. Em média, são mais de 500 processos distribuídos pela equipe da Coordenadoria de Distribuição da Secretaria Judiciária por dia.

Mesmo diante deste grande volume de feitos, a distribuição encontra-se em dia, o que significa dizer que os processos recebidos no dia, tanto de competência originária como os advindos pela via recursal, são distribuídos na mesma data, mais tardar no dia seguinte, fazendo do TJMS uma das cortes mais céleres do país.

O número elevado se deve tanto ao trabalho dedicado desenvolvido pelos servidores responsáveis pela conferência do cadastro de peças feito pelos advogados, corrigindo e acrescentando eventuais dados conflitantes, quanto ao sistema de distribuição automática, que, inclusive realiza um estudo automático da prevenção, encaminhando o processo ao desembargador prevento, se o caso, ou distribuindo-o por sorteio, com posterior emissão dos termos e imediata conclusão ao relator.

